Сербы благодаря Путину расхотели вступать в Евросоюз

Большинство сербов отказались бы от членства в Европейском союзе, поскольку поддерживают политику президента России Владимира Путина, следует из опроса белградской службы общественного мнения Demostat.
Согласно опросу, проведенному с 13 по 22 июня, 51% сербов не поддержали бы вступление в Евросоюз, если бы голосование проходило сейчас, 34% проголосовали бы за.
«Почти две трети респондентов также считают, что в конфликте на Украине виновата НАТО. Сербская позиция диаметрально противоположна взглядам большинства европейских стран», — приводит РИА Новости слова главного исследователя Demostat Сречко Михайлович.
Путин, по информации издания, также возглавил список мировых лидеров, которым симпатизируют сербы. Российский лидер занял первое место: 40% опрошенных высоко оценили его политику. Президент Китая Си Цзиньпин разместился на втором месте с 12%, а Эммануэль Макрон из Франции — с 11%.
Максим АлейниковНАТО ведет войну против России. Так что конечно им стоит опасаться неминуемой ответки. Получат они на...
Asd10Интересный жест... Разминируют или нет? Сколько у нас на чф десентных кораблей???)))
nicollaichБольше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...
Максим АлейниковЭто ты сказал типа что знаю, но никому не скажу. Так почему не выгодно то?