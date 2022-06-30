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Сербы благодаря Путину расхотели вступать в Евросоюз

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство сербов отказались бы от членства в Европейском союзе, поскольку поддерживают политику президента России Владимира Путина, следует из опроса белградской службы общественного мнения Demostat.

Согласно опросу, проведенному с 13 по 22 июня, 51% сербов не поддержали бы вступление в Евросоюз, если бы голосование проходило сейчас, 34% проголосовали бы за.

«Почти две трети респондентов также считают, что в конфликте на Украине виновата НАТО. Сербская позиция диаметрально противоположна взглядам большинства европейских стран», — приводит РИА Новости слова главного исследователя Demostat Сречко Михайлович.

Путин, по информации издания, также возглавил список мировых лидеров, которым симпатизируют сербы. Российский лидер занял первое место: 40% опрошенных высоко оценили его политику. Президент Китая Си Цзиньпин разместился на втором месте с 12%, а Эммануэль Макрон из Франции — с 11%.

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Asd10

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nicollaich

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Максим Алейников

Это ты сказал типа что знаю, но никому не скажу. Так почему не выгодно то?