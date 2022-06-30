Сербы благодаря Путину расхотели вступать в Евросоюз

Большинство сербов отказались бы от членства в Европейском союзе, поскольку поддерживают политику президента России Владимира Путина, следует из опроса белградской службы общественного мнения Demostat.

Согласно опросу, проведенному с 13 по 22 июня, 51% сербов не поддержали бы вступление в Евросоюз, если бы голосование проходило сейчас, 34% проголосовали бы за.

«Почти две трети респондентов также считают, что в конфликте на Украине виновата НАТО. Сербская позиция диаметрально противоположна взглядам большинства европейских стран», — приводит РИА Новости слова главного исследователя Demostat Сречко Михайлович.

Путин, по информации издания, также возглавил список мировых лидеров, которым симпатизируют сербы. Российский лидер занял первое место: 40% опрошенных высоко оценили его политику. Президент Китая Си Цзиньпин разместился на втором месте с 12%, а Эммануэль Макрон из Франции — с 11%.