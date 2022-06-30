Мэрия Новосибирска будет выделять по 100 тысяч рублей за захоронение погибших в специальной военной операции на территории Украины и еще по 100 тысяч рублей на возведение памятника, сообщил журналистам в четверг глава города Анатолий Локоть.

«Я внес изменения в нормативную базу Новосибирска и в соответствии с этой нормативной базой в перечень порядка погребения людей с особыми заслугами перед государством добавлены погибшие в ходе специальной операции на Украине, Донецкой и Луганской республик, а также в республике Сирия», — сказал мэр.

По его словам, родственники смогут получить 100 тысяч рублей на погребение из бюджета, еще 100 тысяч рублей — на возведение памятника.

В апреле власти Новосибирской области сообщили о намерении выплатить по 3 миллиона рублей семьям военных, сотрудников Росгвардии и полиции, погибших при выполнении спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины.