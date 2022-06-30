Наказание за регулярные побои ужесточили в России

Поправки в Уголовный кодекс России усилили наказание для людей, регулярно распускающих руки, соответствующий закон накануне вступил в силу.

Существует двухступенчатая система наказания за побои. В первый раз человека наказывают по КоАП. Второй раз — по УК. Но в законе был пробел. Если осужденный бил кого-то в третий раз, то предыдущие грехи как бы обнулялись и дебошир заходил на новый круг наказаний: сначала КоАП, потом УК.

Поправки в УК РФ этот пробел исправили. Теперь за рукоприкладство в третий раз наказывать будут строже. За повторные побои (то есть фактически третьи, но вторые, идущие по уголовной статье) грозят обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, приводит «Российская газета» суть нового закона.

Важный юридический момент: под побоями УК и КоАП понимают насилие, не причиняющее вреда здоровью. Если здоровью потерпевшего нанесен хоть малейший вред, сразу наступает уголовная ответственность.