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Выпуск легковых авто в России почти прекратился

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vyacheslav Bukharov / CC BY-SA 4.0

Производство легковых автомобилей в России в мае упало на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

За май в РФ было выпущено лишь 3,7 тысячи автомобилей, что в 5,3 раза (на 81,3%) меньше, чем в апреле текущего года.

С января по май в России изготовили 268 тысяч легковых автомобилей, что на 56,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В мае производство грузовых автомобилей сократилось на 39,3% (-38,2% к апрелю 2022 года). За пять месяцев было произведено 60,1 тысячи грузовиков, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За этот же период в стране было произведено 4,8 тысячи автобусов массой более 5 тонн, что на 0,2% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. В мае производство сократилось на 6,5% по сравнению с маем прошлого года и на 10,5% относительно апреля 2022 года. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн в мае сократился на 77,4% (-42,5% к апрелю 2022 года).

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства.

Среди игроков легкового рынка, на которых приходится основной объем продаж новых автомобилей, на начало июня автомобили в РФ выпускали УАЗ и китайский Haval. К ним позже присоединился АвтоВАЗ, перезапустивший сборку Granta в упрощенной комплектации.

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