Путин заявил, что раздевание лидеров G7 было бы «отвратительным»

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, как лидеры G7 «хотели раздеться» на саммите, но думает, что это было бы отвратительное зрелище.

Несколько мировых СМИ написали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил коллегам по G7 раздеться для фото, чтобы выглядеть «круче» Путина. Шутку поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, он сказал, что всем надо «продемонстрировать верховую езду с обнаженной грудью».

«Я не знаю, как они хотели раздеться — до пояса либо ниже пояса. Думаю, что было бы отвратительное зрелище в любом случае», — цитирует ТАСС ответ Путина на просьбы прессы прокомментировать этот разговор после прошедшего в Ашхабаде Каспийского саммита.

Президент вспомнил Пушкина, который сказал, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». «Я, безусловно, с этим согласен. В человеке должно быть все гармонично развито: и душа, и тело. Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физкультурой, спортом», — дал Путин совет лидерам «семерки».

«Все коллеги, о которых вы сказали, я их всех знаю лично. У нас не самый лучший период отношений, это понятно. Но, тем не менее, они все люди, они лидеры, значит, есть характер, и если они захотят, они нужного успеха, безусловно, добьются, но нужно работать над собой. То, что они об этом говорят, это уже хорошо. За это похвалю», — заключил президент России.