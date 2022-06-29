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Автолюбители скептически отнеслись к возрождению «Москвича»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ludek 21:46, 21 July 2006 (UTC) / CC-BY-SA-3.0

Автолюбители с разной степенью скептицизма относятся к идее возрождения «Москвича», показал опрос Авто.ру. Но часть ждет, что это будут абсолютно новые машины чисто российской разработки.

Только каждый пятый из опрошенных не сомневается, что завод «Москвич» снова будет процветать. Более 40% относятся скептически, но думают, что шансы есть. 18% считают, что ничего не получится, столько же скорее не верят в возрождение, чем верят.

Респонденты предпочли бы видеть «Москвичами» привычные Renault или любые недорогие авто стоимостью до 1 миллиона рублей. Треть ответивших ждут «что-то отечественное, разработанное с нуля». Вариант с выпуском китайских машин по лицензии понравился меньшинству (7,4%).

В середине мая мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на бывшем заводе Renault власти Москвы возобновят производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

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