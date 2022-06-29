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Джонсон представил Путина женщиной

Источник:
РИА Новости
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Фото: Adam Guz / CC BY 3.0 pl

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент Владимир Путин был женщиной. Кремль в ответ назвал Джонсона «мечтой для Фрейда».

«Если бы Путин был женщиной, — кем он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», — приводит РИА Новости слова Джонсона.

По мнению британского премьера, действия российского лидера в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание британского премьера. «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал он.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

ponhik78

Русский салат (кстати, очень популярный в Испании) это более чем известный у нас в стране салат оливье))

CaRdan

Она в 2003-ем уже себя показала, когда США ввели войска в Ирак

kygear

У Польшы и так много земель германских. не заслужено подаренных Советским Союзом.