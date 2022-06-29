Джонсон представил Путина женщиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент Владимир Путин был женщиной. Кремль в ответ назвал Джонсона «мечтой для Фрейда».

«Если бы Путин был женщиной, — кем он, очевидно, не является, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», — приводит РИА Новости слова Джонсона.

По мнению британского премьера, действия российского лидера в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывание британского премьера. «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал он.