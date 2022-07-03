Подсчитан разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России

Разница в оплате труда женщин и мужчин в России в среднем составляет 37,3%, но показатель может достигать и 69,9%, говорится в исследовании НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) «Мета-анализ гендерного разрыва в оплате труда в России».
Среди причин подобной конъюнктуры на рынке труда называются семейные характеристики, большая готовность конкурировать и ценить деньги со стороны мужчин, а также их положительное отношение к «рискованным профессиям».
«Результаты подтверждают существенные различия в отдачах от материнства и отцовства, когда женщины получают "штраф" за материнство, а мужчины — "зарплатную премию" за отцовство»,— приводит «Коммерсантъ» вывод исследователей.
К неравенству в структуре гендерного соотношения на рынке труда также приводит «отраслевая и профессиональная сегрегация», что, по мнению авторов статьи, в последние годы изменяется в лучшую сторону на фоне всплеска ИТ-технологий и сферы обслуживания.
Женщины также менее склонны к риску и конкуренции, отличаются более низкой самоуверенностью, что, отмечается в материале, влияет на выбор специализации, производительность труда и зарплату.
Asd10А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......
Asd10Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.
Asd10Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.
Asd10Да ладно тебе ерунду городить. Порадуй ся празднику независимости ЛНР. Скоро и ДНР подтянется.