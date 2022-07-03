НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитан разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России

Источник:
«Коммерсантъ»
367 0
Фото: © Sibnet.ru

Разница в оплате труда женщин и мужчин в России в среднем составляет 37,3%, но показатель может достигать и 69,9%, говорится в исследовании НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) «Мета-анализ гендерного разрыва в оплате труда в России».

Среди причин подобной конъюнктуры на рынке труда называются семейные характеристики, большая готовность конкурировать и ценить деньги со стороны мужчин, а также их положительное отношение к «рискованным профессиям».

«Результаты подтверждают существенные различия в отдачах от материнства и отцовства, когда женщины получают "штраф" за материнство, а мужчины — "зарплатную премию" за отцовство»,— приводит «Коммерсантъ» вывод исследователей.

К неравенству в структуре гендерного соотношения на рынке труда также приводит «отраслевая и профессиональная сегрегация», что, по мнению авторов статьи, в последние годы изменяется в лучшую сторону на фоне всплеска ИТ-технологий и сферы обслуживания.

Женщины также менее склонны к риску и конкуренции, отличаются более низкой самоуверенностью, что, отмечается в материале, влияет на выбор специализации, производительность труда и зарплату.

Еще по теме
Американский канал CBS назвал рубль самой сильной валютой
Ограничивающая переплату по ипотеке норма введена в России
ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»
Тарифы на коммунальные услуги выросли в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»
Экономист определил критичный для России курс доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

Да ладно тебе ерунду городить. Порадуй ся празднику независимости ЛНР. Скоро и ДНР подтянется.