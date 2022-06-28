«Технопром-2022» в Новосибирске определился с программой

Девять треков составят основную программу форума «Технопром-2022» в Новосибирске, основной из треков – актуальные вопросы научно-технологической политики, а также – проекты мегасайенс, зеленая экономика, продовольственная безопасность, медицина высоких технологий, сообщает пресс-служба правительства.

В этом году форум впервые будет проводиться четыре дня с 23 по 26 августа. На пленарном заседании форума в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России.

Также участники форума рассмотрят агротехнологии, медицину, цифровые технологии и генетику.

Одним из интересных прикладных направлений станет презентация пяти станций синхротрона СКИФ – будут представлены руководители этих станций, тематика их исследований, благодаря чему в дальнейшем будут совмещаться научная база с реальным сектором экономики и производства.