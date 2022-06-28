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«Технопром-2022» в Новосибирске определился с программой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Девять треков составят основную программу форума «Технопром-2022» в Новосибирске, основной из треков – актуальные вопросы научно-технологической политики, а также – проекты мегасайенс, зеленая экономика, продовольственная безопасность, медицина высоких технологий, сообщает пресс-служба правительства.

В этом году форум впервые будет проводиться четыре дня с 23 по 26 августа. На пленарном заседании форума в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России. 

Также участники форума рассмотрят агротехнологии, медицину, цифровые технологии и генетику.

Одним из интересных прикладных направлений станет презентация пяти станций синхротрона СКИФ – будут представлены руководители этих станций, тематика их исследований, благодаря чему в дальнейшем будут совмещаться научная база с реальным сектором экономики и производства. 

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))