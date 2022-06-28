Сериал Marvel переснимут из‑за сцен в России

Сериал «Секретное вторжение» с Сэмюэлем Л. Джексоном переснимут из-за наличия кадров, стилизованных под Россию, сообщил инсайдер Дэниел Рихтман на Patreon.

До этого в интернете появились снимки со съемок. Площадка была стилизована под Россию, там были матрешки и вывески на русском языке.

Например, слово «пирожки» авторы из Marvel дважды написали с ошибками. На вывеске оказались «сладкие пирошки» и «овощные порошки». На другом изображении в перечне блюд указан не только гирос, но и «Обертка лампы».

Рихтман считает, что авторам придется переснимать крупный блок сериала, скорректировав сюжет, чтобы убрать кадры с Россией. Работа начнется в середине июля.

Фото: © кадр из сериала

Сериал «Секретное вторжение» создан Кайлом Брэдстритом для стримингового сервиса Disney+. За разработку отвечает Marvel Studios, шоу станет девятым сериалом для медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel». Релиз намечен на 2023 год. Роли Ника Фьюри и Талоса исполнят Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон соответственно.