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Сериал Marvel переснимут из‑за сцен в России

Источник:
Sibnet.ru
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Сериал «Секретное вторжение» с Сэмюэлем Л. Джексоном переснимут из-за наличия кадров, стилизованных под Россию, сообщил инсайдер Дэниел Рихтман на Patreon.

До этого в интернете появились снимки со съемок. Площадка была стилизована под Россию, там были матрешки и вывески на русском языке. 

Например, слово «пирожки» авторы из Marvel дважды написали с ошибками. На вывеске оказались «сладкие пирошки» и «овощные порошки». На другом изображении в перечне блюд указан не только гирос, но и «Обертка лампы».

Рихтман считает, что авторам придется переснимать крупный блок сериала, скорректировав сюжет, чтобы убрать кадры с Россией. Работа начнется в середине июля.

Фото: © кадр из сериала

Сериал «Секретное вторжение» создан Кайлом Брэдстритом для стримингового сервиса Disney+. За разработку отвечает Marvel Studios, шоу станет девятым сериалом для медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel». Релиз намечен на 2023 год. Роли Ника Фьюри и Талоса исполнят Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон соответственно.

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