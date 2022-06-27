Сотрудники патронного завода на Алтае попали под сокращение

Девяносто восемь сотрудников Барнаульского патронного завода получили уведомления о сокращении. Это связано с сокращением производства на фоне ограничения экспорта в связи с антироссийскими санкциями.

«На сегодняшний день от Барнаульского патронного завода к высвобождению планируется 98 человек – не более. Ситуация находится под пристальным вниманием – на предприятии создан консультационный пункт центра занятости, и мы персонально работаем с каждым сотрудником, который получил уведомление о высвобождении», – сообщила журналистам начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

По ее словам, ранее предприятие сообщало о намерении высвободить 300 человек, но уведомления получили меньше сотрудников. Порядка 105 человек уже приняли решение о переходе на новые места работы

Она уточнила, что в целом в регионе на рынке труда складывается стабильная ситуация, массовых сокращений не наблюдается. В простое на фоне санкций находятся 270 сотрудников предприятий, что не превышает среднемноголетние значения в этот период.

«Чаще всего если работодатели заявляют о высвобождении работников, то речь идет об одном-двух сотрудниках в рамках организационно-штатных мероприятий. У нас в реестре организаций и предприятий находятся 80 тысяч компаний. Количество вакансий в регионе сейчас 21,7 тысячи – на семь соискателей десять вакансий. Коэффициент напряженности незначительный», – цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее сообщалось, что ограничение экспорта продукции Барнаульского патронного завода, входящего в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод», станет причиной сокращения около 400 сотрудников, что составляет почти 20% от всех работников.