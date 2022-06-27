НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сотрудники патронного завода на Алтае попали под сокращение

Источник:
Sibnet.ru
313 2
Фото: Spectrums

Девяносто восемь сотрудников Барнаульского патронного завода получили уведомления о сокращении. Это связано с сокращением производства на фоне ограничения экспорта в связи с антироссийскими санкциями.

«На сегодняшний день от Барнаульского патронного завода к высвобождению планируется 98 человек – не более. Ситуация находится под пристальным вниманием – на предприятии создан консультационный пункт центра занятости, и мы персонально работаем с каждым сотрудником, который получил уведомление о высвобождении», – сообщила журналистам начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура. 

По ее словам, ранее предприятие сообщало о намерении высвободить 300 человек, но уведомления получили меньше сотрудников. Порядка 105 человек уже приняли решение о переходе на новые места работы

Она уточнила, что в целом в регионе на рынке труда складывается стабильная ситуация, массовых сокращений не наблюдается. В простое на фоне санкций находятся 270 сотрудников предприятий, что не превышает среднемноголетние значения в этот период.

«Чаще всего если работодатели заявляют о высвобождении работников, то речь идет об одном-двух сотрудниках в рамках организационно-штатных мероприятий. У нас в реестре организаций и предприятий находятся 80 тысяч компаний. Количество вакансий в регионе сейчас 21,7 тысячи – на семь соискателей десять вакансий. Коэффициент напряженности незначительный», – цитирует чиновницу ТАСС.

Ранее сообщалось, что ограничение экспорта продукции Барнаульского патронного завода, входящего в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод», станет причиной сокращения около 400 сотрудников, что составляет почти 20% от всех работников.

Еще по теме
Кудрин пообещал, что в России останется рыночная экономика
АвтоВАЗ и его поставщики обсудят варианты снижения стоимости машин
Самый большой в России трубный лазер запустили на Алтае
Облегченные пивные бутылки будут производить в Новосибирской области
смотреть все
Экономика #Промзона #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль подтвердил участие Путина в саммите G20
Володин призвал уволиться «ведущих пропаганду» против СВО
Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России
IKEA объявила о распродаже товаров
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
49
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
39
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
35
Little Big покинули Россию
33
Путин не забыл о прямой линии