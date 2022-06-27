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IKEA объявила о распродаже товаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Торговая сеть IKEA начала распродажу товаров — сначала только для сотрудников, сообщается на сайте компании.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней», — говорится в сообщении.

При этом магазины IKEA не будут работать офлайн.

IKEA прекратила работу магазинов в России в начале марта — после начала военной операции на территории Украины. 15 июня компания заявила о намерении полностью уйти из страны. Сотрудников сократят, а заводы и производство продадут.

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Экономика #Торговля
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