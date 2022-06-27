АвтоВАЗ продлил четырехдневку

АвтоВАЗ собирается продлить сокращенный четырехдневный режим работы до ноября из-за возможного негативного развития ситуации на авторынке, сообщила пресс-служба компании.

«Введение неполной рабочей недели — превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу.

С 5 сентября по 6 ноября подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Lada Granta, будут работать четыре дня в неделю в две смены, Lada Niva — четыре дня в неделю в одну смену, на платформе B0 — четыре дня в неделю в две смены.

Режим сокращенного рабочего дня введен на АвтоВАЗе с 6 июня. Ранее компания два месяца почти не выпускала автомобили. Вначале сотрудники были отправлены в корпоративный отпуск, а потом, после недели производства, переведены в простой.

Сейчас на автозаводе в Тольятти запущена лишь «нитка» по сборке упрощенных версий Lada Granta. В простое находятся другие линии: В0, на которой выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero, и Niva. Вторую хотят запустить в июле за счет сборки Lada Niva Legend, в августе на ней планируется восстановить сборку Lada Niva Travel. Производство Vesta в Ижевске пока не перезапущено.