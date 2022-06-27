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Рубль стал слабеть к доллару и евро

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Обещание новых санкций против России подтолкнуло вверх курсы доллара и евро на старте торгов на «Московской бирже» — рубль стал падать.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 53,71 рубля (+31,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 56,61 рубля (+54,25 копейки к закрытию пятницы). Бивалютная корзина выросла на 41,74 копейки к уровню закрытия 24 июня — до 55,02 рубля.

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Рубль дешевеет к доллару и евро на негативном новостном фоне, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». Великобритания, США, Япония и Канада решили ввести эмбарго на импорт российского золота.

Кроме того, в ночь на понедельник у страны истек льготный период по выплате процентов на сумму около 100 миллионов долларов по внешнему долгу. По сути, речь идет о первом с 1918 года дефолте России.

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Экономика #Деньги
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