Фильмы про выживание женщин оказались в лидерах проката

Драма «Одна» про выживание в тайге женщины после падения самолета стала лидером проката в России третий уикенд подряд, следом за ней комедия с похожим сюжетом.

Отечественная драма «Одна» заработала за выходные около 28 миллионов рублей, увеличив доход до 175 миллионов рублей. Престижная отметка в 200 миллионов рублей ему покорится уже на следующей неделе. Фильм, основанный на реальных событиях, о выживании женщины после падения самолета, снова в лидерах проката.

Лучшей из новинок стала комедия «Дикая» с Таисией Вилковой в главной роли. Модель выживает в Якутии, вооружившись помадой и каблуками. Картина заработала порядка 25 миллионов рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Стоит ли смотреть фильм «Дикая»

Остальные новинки не оправдали надежд кинотеатров и не смогли достичь даже 10 миллионов рублей. Так, триллер Алекса Гарленда «Род мужской» пополнил свою копилку примерно на 6,5 миллиона рублей.