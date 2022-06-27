Россия и Белоруссия перейдут на расчеты в нацвалютах

Россия и Белоруссия во взаиморасчетах избавятся от дискредитировавших себя валют и передут на национальные валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это отражено в наших союзных программах, эта работа правительствами Белоруссии и России уже активно ведется. Актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые институты, инструменты, сдерживать развитие наших стран. И когда дискредитированы основные валюты, которые используют во взаимных расчетах, — доллар и евро», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она отметила, что «без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, замораживаются счета россиян, белорусов по этническому принципу».

«Это же дискриминация, это геноцид. Когда не по каким-то серьезным основаниям, а только по этническому принципу», — подчеркнула она. «Такая дискредитация этих валют, конечно, будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах», — сказала Матвиенко.