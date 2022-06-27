Стартовал четвертый сезон «Мира Дикого Запада»

Четвертый сезон сериала «Мир Дикого Запада» про борьбу людей и андроидов стартовал на платформе HBO Max.

«Вы увидите несколько новых миров, которые, на мой взгляд, по-настоящему интересны, и кое-кого, кого мне удалось украсть из "Воспоминаний". Это будет забавно», — говорила ранее создательница сериала Лиза Джой.

Сюжет четвертого сезона «Мира Дикого Запада» неизвестен, тем более, что это сериал-головоломка, в котором почти ничего не говорится прямо. Каждый зритель может воспринять сюжет и смысл по-разному.

Скорее всего, в сезоне покажут новый парк с декорациями мафиозной Америки 1930 годов. Судя по трейлеру, основное внимание будет уделено путешествию Бернарда в Возвышенности, и действиям Калеба и Мэйв по разрушению старой цивилизации.