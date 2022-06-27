Япония ударит новыми санкциями по России

Правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные
санкции против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией
вокруг Украины, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на саммите Группы
семи (G7).
Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических
лиц из России, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще
90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором,
приводит ТАСС заявление Кусиды.
Новый пакет санкций предусматривает запрет на предоставление
России услуг по бухгалтерскому учету и трастовых услуг. В него же будет включен
и запрет на импорт российского золота.
Японские власти ранее утвердили несколько наборов
ограничительных мер в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Под санкции
подпали в свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо
этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка,
ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также
порядка 40 российских организаций и компаний.
В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий
оказались более 400 наименований, среди которых полупроводники, телекоммуникационное
оборудование, средства связи, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры,
железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки, а также предметы роскоши.