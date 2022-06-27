Япония ударит новыми санкциями по России

Правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на саммите Группы семи (G7).

Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из России, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором, приводит ТАСС заявление Кусиды.

Новый пакет санкций предусматривает запрет на предоставление России услуг по бухгалтерскому учету и трастовых услуг. В него же будет включен и запрет на импорт российского золота.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Под санкции подпали в свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований, среди которых полупроводники, телекоммуникационное оборудование, средства связи, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки, а также предметы роскоши.