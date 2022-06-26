Западные СМИ заявили о «нескольких часах» до дефолта России

Россия находится в «нескольких часах» от дефолта из-за наложенных Западом ограничений — в воскресенье истекает срок внешних обязательств по внешним долгам на сумму 100 миллионов долларов, пишут западные СМИ.

Россия окажется в ситуации дефолта по внешнему долгу впервые с 1918 года, но в этот раз рынки имеют дело «с уникальным сценарием заемщика в состоянии дефолта, у которого есть желание и ресурсы платить, однако сделать он этого не может», приводит ТАСС мнение экспертов Bloomberg.

По их мнению, официального объявления дефолта не будет, но если инвесторы не получат свои дивиденды к ночи 27 июня, то согласно прописанным условиям формально будет зафиксирован «факт неисполнения долговых обязательств.

США в прошлом месяце не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

Россия заявила, что продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, выплаты будут производиться в рублях.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что даже если удастся найти способ объявить России технический дефолт, то это не повлияет на экономику страны.