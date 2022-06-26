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Украина отказалась от надежды на вступление в НАТО

Источник:
РБК
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Фото: Presidential Administration of Ukraine / CC BY 4.0

Украина не будет предпринимать действий по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли устремление страны, заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.

Киев признает, что вступление Украины в НАТО невозможно в краткосрочной перспективе, но хочет, чтобы Североатлантический союз подтвердил партнерство, подчеркнул он.

«Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не стесняйтесь — это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России», — приводит РБК слова Жовквы.

Украинские власти рассчитывают, что НАТО признает центральную роль Украины в европейской безопасности во время встречи в Испании, где члены альянса определят стратегическое направление организации на следующее десятилетие.

В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что НАТО на предстоящем саммите следует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине «де-факто», а не «де-юре» членства в альянсе.

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