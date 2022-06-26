Судебный пристав сбил инспектора ДПС в Иркутской области

Судебный пристав сбил инспектора ДПС и провез несколько метров его на капоте в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области, сообщается на сайте СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, инспектор ДПС остановил машину под управлением 35-летнего мужчины с признаками опьянения. При оформлении протокола выяснилось, что последний работает судебным приставом-исполнителем. При эвакуации автомобиля водитель забрался в машину и попытался скрыться, но сбил при этом инспектора, уточнили в СУ СК.

«Сотрудника полиции подозреваемый провез на капоте автомобиля несколько метров, при этом делая резкие маневры, после чего инспектор упал, получив телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Пристав взят под стражу. Ему предъявлено обвинение, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.