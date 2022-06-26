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Раскрыт смысл «шахматного» названия истребителя Checkmate

Источник:
РИА Новости
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Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») в «шахматной партии» воздушного боя играет роль коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Булатов.

Су-75 впервые показали публике на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, тогда самолет был представлен в павильоне, оформленном в шахматном дизайне, символом рекламной кампании стала фигура коня.

«Мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники — это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57, конь — с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», — приводит РИА Новости слова Булатова.

Он отметил, что Checkmate является именно «конем», поскольку сама по себе идея создать однодвигательный истребитель, которые не проектировались в России уже почти 40 лет, является нестандартным решением.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

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