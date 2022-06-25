Патриарх Кирилл объяснил свое падение законами физики

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл поскользнулся и упал на спину во время освящение нового храма Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.

Инцидент произошел во время окропления храма святой водой — Кирилл попытался спуститься с возвышения в центре храма, однако упал на каменный пол, свидетельствует трансляция канала «Кубань24».

«То, что я упал, ничего не значит. Просто пол в храме такой новый, блестит, в него смотреться можно. И, когда на него падает вода, пусть даже святая, все равно работают законы физики», — объяснил падение священнослужитель.

Глава РПЦ уточнил, что падение обошлось без последствий, несмотря на то, что подняться патриарху помогали священники и охрана.