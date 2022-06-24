АвтоВАЗ собрал партию упрощенных Niva

АвтоВАЗ собрал первую партию Lada Niva Legend и Niva Travel в упрощенной комплектации, в которой минимизирована доля иностранных компонентов.

«Собрана пробная партия автомобилей Lada Niva в упрощенном варианте (без ABS.ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности) в количестве 26 штук», — сообщил паблик Avtograd News со ссылкой на источники на автозаводе.

На Niva Legend интерьер остался прежним, а Niva Travel получила другое рулевое колесо без подушки безопасности, аналогичное устанавливаемому на упрощенную модель под индексом Granta Classic 2022.

По предварительной информации, производство «антисанкционной» Niva Legend стартует в июле, Niva Travel — в августе.