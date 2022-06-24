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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ собрал партию упрощенных Niva

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ собрал первую партию Lada Niva Legend и Niva Travel в упрощенной комплектации, в которой минимизирована доля иностранных компонентов.

«Собрана пробная партия автомобилей Lada Niva в упрощенном варианте (без ABS.ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности) в количестве 26 штук», — сообщил паблик Avtograd News со ссылкой на источники на автозаводе.

На Niva Legend интерьер остался прежним, а Niva Travel получила другое рулевое колесо без подушки безопасности, аналогичное устанавливаемому на упрощенную модель под индексом Granta Classic 2022.

По предварительной информации, производство «антисанкционной» Niva Legend стартует в июле, Niva Travel — в августе.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха