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ФРГ сможет прожить без газа из России максимум 2,5 месяца

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Германия при 100%-ной заполненности газохранилищ смогла бы продержаться без российского газа 2,5 месяца средней зимы, сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер на фоне сокращения поставок газа из России.

«Если бы хранилища [газа] в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — цитирует ТАСС Мюллера.

По его словам, ситуация с поставками газа в Германию напряженная, но все еще стабильная. Он подчеркнул, что ФРГ необходимо найти дополнительных поставщиков и экономить газ.

Поставки российского газа по «Северному потоку» сократились до 40%. «Газпром» был вынужден снизить поставки из-за невозврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens. Siemens утверждает, что турбину пока невозможно вернуть из Монреаля из-за санкций Канады против России.


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