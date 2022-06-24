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Россия впервые провела платеж по долгу Западу в рублях

Источник:
ТАСС
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Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 3.0

Россия впервые исполнила обязательства по еврооблигациям с использованием нового механизма, позволяющего проводить выплаты в рублях, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

России пришлось задействовать рублевый механизм оплаты из-за отказа США обслуживать российский внешний долг в валюте. Силуанов отметил, это не означает дефолта по внешнему долгу.

По его словам, Россия как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы провести платежи по долгу. «Зарубежные контрагенты отказываются проводить платежи в иностранной валюте, что является для нас форс-мажорным обстоятельством. И только по этой причине мы переходим на расчеты в рублях», — цитирует ТАСС Силуанова.

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по еврооблигациям. Он предполагает, что Москва отныне будет считать свои обязательства выполненными, «если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха