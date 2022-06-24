Россия впервые провела платеж по долгу Западу в рублях

Россия впервые исполнила обязательства по еврооблигациям с использованием нового механизма, позволяющего проводить выплаты в рублях, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

России пришлось задействовать рублевый механизм оплаты из-за отказа США обслуживать российский внешний долг в валюте. Силуанов отметил, это не означает дефолта по внешнему долгу.

По его словам, Россия как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы провести платежи по долгу. «Зарубежные контрагенты отказываются проводить платежи в иностранной валюте, что является для нас форс-мажорным обстоятельством. И только по этой причине мы переходим на расчеты в рублях», — цитирует ТАСС Силуанова.

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по еврооблигациям. Он предполагает, что Москва отныне будет считать свои обязательства выполненными, «если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте».