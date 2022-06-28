Лето в самом разгаре, и надо успеть все — загореть, поплавать, наесться шашлыков и отдохнуть на природе. Все виды отдыха и развлечений можно найти на берегах Обского моря.

Самый дешевый отдых в двухзвездочном отеле в Сочи обойдется в 39 тысяч на двоих. Но сибирякам не нужно далеко лететь. Рукотворному Обскому морю в Новосибирске 65 лет, и за эти годы оно обзавелось достойной туристической инфраструктурой.

Ленивый отдых

Просторный и протяженный песчаный берег пляжа «Звезда» в Советском районе укреплен огромными валунами, с которых открывается вид на Обское море с белыми парусам яхт и красочными закатами. Вход в воду очень пологий — это удобно и безопасно, особенно для детей.

Отдыхающие могут расположиться на песочке или взять в аренду лежак (150 рублей в час), шезлонг-кресло (200 рублей за два часа), пляжную кровать (500 рублей за два часа).

Спрятаться от солнечных лучей можно под зонтиком (100 рублей в час). Компания может укрыться в тени в лаунже — это крытая терраса с плетеной мебелью. Один лаунж рассчитан на четыре-пять человек, его аренда обойдется от 300 рублей за час.

«Звезда» — официальный городской пляж. Он получает разрешение, которое выдается на основании обследования дна моря, анализа на микрофлору, а также ряда других показателей. Здесь работают спасатели и медпункт, камера хранения, есть туалет.

Вход на территорию парка отдыха «Звезда» бесплатный, проезд для автовладельцев — 300 рублей в летние месяцы. Также парк отдыха запустил маршрутное такси из Академгородка и обратно. Брендированная ГАЗель ходит раз в час. Стоимость — 30 рублей в одну сторону. Расписание здесь.

Активный отдых

Любители неспешных морских прогулок могут покататься на «Звезде» на катамаранах (от 500 рублей за 30 минут), а те, кто желает испытать необычные ощущения, — забраться в водный шар (зорб). Это стоит 300 рублей за пять минут.

Главный тренд последних лет — сап-серфинг, скольжение по воде на доске и с веслом. Это водное развлечение тоже можно попробовать на пляже. Самостоятельный поход обойдется в 600 рублей в час, занятие с инструктором — в два раза дороже.

На территории «Звезды» оборудованы площадки для волейбола и баскетбола. Есть настоящий стадион для пляжного футбола, который соответствует всем нормативам этой игры.

Стадион включает поле и трибуну, рассчитанную на 200 человек, а также раздевалку. Весь необходимый спортивный инвентарь можно взять в пункте проката.

На «Звезде» работает веревочный парк с двумя трассами: для детей и взрослых. Также организуют игры в лазертаг или страйкбол.

Кафе и шашлыки

Если проводить на пляже весь день, то нельзя не проголодаться. На «Звезде» можно перекусить мороженым, горячей кукурузой и шаурмой.

А полноценный обед предлагают несколько кафе — «Морской утес», Paluba, «Пристань», «Алые паруса». Здесь подают блюда европейской и восточной кухни. Окрошка стоит 300 рублей, пицца — от 400 рублей, том-ям — 450 рублей, овощи гриль — 270 рублей, молочный коктейль и кофе с собой — 200 рублей.

Для любителей самостоятельно замариновать мясо и пожарить его тоже организованы места. На «Звезде» можно арендовать один из двадцати вариантов — вместимость площадок от четырех до 60 человек. Стоимость — от 200 рублей в час (минимально можно взять три часа).

Беседки для небольшой компании (10-15 человек) и шатры для большого коллектива (50 человек) есть и на расположенной рядом туристической базе «Азимут-Н». Стоимость — 350-800 рублей в час.

Дрова и угли продаются на месте.

Ночевка

Переночевать на «Звезде» можно в деревянных домиках и мини-коттеджах. В парке расположены 11 двухместных домиков, три трехместных, два мини-коттеджа («Еловая заимка» и «Три сосны») и три банкетных дома («Балаган», «Охотника», «Рыбака»). В усадьбе «Традиция» и хижине «Три сосны» можно затопить баню.

Стоимость аренды за сутки в будние дни начинается от 1,8 тысяч рублей (за двухместный домик) и 2,4 тысяч рублей в выходные.

Еще бюджетнее гостевые домики, рассчитанные на двух человек, в кемпинге «Азимут-Н». Пожить в одном из таких стоит от 1 тысячи рублей за сутки.

Сюда можно приехать и настоящим туристом — с палаткой. Сутки стоят 300 рублей за место. Есть уличный душ и туалет. В отличие от дикого леса отдыхать здесь безопасно — территория обработана от клещей.

Курортный гостиничный сервис предлагают в коттеджах комплекса Horizon Patio Hotel. Это двухэтажные деревянные коттеджи с отделкой из натуральных материалов.

В каждом четыре спальни (восемь спальных мест плюс два можно организовать на диване), гостиная с видом на море, столовая-кухня с полным набором техники и посуды, ванная с душевыми кабинами с гидромассажем.

Гости отмечают живописную территорию с беседками, удобным спуском к воде и цветниками. Внутри домов оборудованы сауны.