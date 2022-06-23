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Хоррор «Род мужской» и подростковая драма «Межсезонье» стартуют в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Комедия про выживание «Дикая», хоррор «Род мужской» и подростковая драма «Межсезонье» поборются за кассу выходных в России.

Фильм «Дикая» с Таисией Вилковой в главной роли про выживание москвички в тайге стартовал в ряде кинотеатров 21 июня, но основная премьера состоится в четверг. По прогнозу экспертов, этот фильм за выходные соберет самую большую кассу.

Фестивальная криминальная приключенческая лента Александра Ханта «Межсезонье» также дебютирует на большом экране в эти выходные. 

По сюжету подростки сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда.

Английский фильм ужасов «Род мужской» рассказывает историю вдовы, которая приезжает в село и сталкивается со странными жителями и домовладельцем. Атмосфера постоянно становится все более пугающей.

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