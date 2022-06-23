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Брэд Питт захотел завершить карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Toglenn / CC BY-SA 4.0

Брэд Питт в интервью сказал, что уже находится на последнем издыхании, как актер, поэтому, возможно, завершит карьеру.

«Я позиционирую себя как актера на последнем издыхании. Как будто я в последнем семестре или триместре. Каким будет этот период? И где я еще планирую сняться? Эти вопросы я задаю себе сам», — сказал Питт в интервью журналу GQ.

58-летний Питт снимается в кино уже больше 35 лет — первую роль актер исполнил в 1987 году в сериале «Даллас».

Актер не собирается мгновенно заканчивать кинокарьеру. Он появится на экранах в блокбастере «Поезд-пуля» от Дэвида Лейтча, который выйдет в августе. Питт играет убийцу в поезде из Токио в Киото, который вернулся к рискованной работе после эмоционального выгорания.

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