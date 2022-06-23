Треть сибиряков потеряли денежные накопления

Треть жителей Сибири потеряли или уменьшили накопления в марте – июне, они их направили на текущие расходы, сообщает банк «Открытие» по результатам опроса.

27% опрошенных сохранили личные финансовые запасы, которых хватит в непредвиденной ситуации на 3-12 месяцев. Половина респондентов хочет иметь сбережения, которых им бы хватило более чем на год, уже имеют подобные сбережения 10%.

71% заявили об увеличении расходов после начала спецоперации и введения санкций против России. При этом у 35% расходы увеличились сильно, а у 36% — незначительно. Не изменились расходы у 20% опрошенных, немного снизились у 8%, сильно снизились у 2%.

Из тех, кто имеет сбережения, у 28% при текущем уровне расходов и доходов их хватит на 1-2 месяца. 17% смогут продержаться на личных финансовых запасах от трех месяцев до полугода, 10% — от 6 до 12 месяцев, еще столько же смогут продержаться более года.