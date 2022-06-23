ОСАГО подорожает из‑за запчастей

Центробанк предложил расширить тарифный коридор ОСАГО на 26%, сообщила пресс-служба Банка России.

Для большинства категорий водителей планируется расширение на 26% в обе стороны, что составит 1646 рублей на нижней границе и 7535 рублей на верхней. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% вверх и вниз.

19 июня вступили в силу обновленные справочники запчастей, в которых отражен существенный рост цен (28,7%) за последние несколько месяцев.

Учитывая кризис на рынке автозапчастей, изменения тарифного коридора необходимы, так как повышение цен на запчасти закономерно ведет к повышению выплат по ОСАГО, которые напрямую влияют на стоимость полисов.

ЦБ РФ также планирует пересмотреть территориальные коэффициенты для некоторых регионов.