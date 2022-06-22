НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк скорректировал курс валют

Источник:
Sibnet.ru
243 0
Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 23 июня — доллар подешевел на 1,42 рубля, составив 53,27 рубля.

Одновременно курс евро опустился на 1,62 рубля, до 55,83 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора. Рубль непрерывно укрепляется уже несколько недель подряд.

Поводом для подобной динамики аналитики называют повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 27 июня.

Кроме этого, рубль дорожает на фоне низкого спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и населения. По оценке экспертов, в ближайшее время доллар может подешеветь до 50 рублей.

Еще по теме
Путину разрешили замораживать вклады россиян
ЕС включит золото в седьмой пакет санкций против России
Tele2 резко повысил цены на безлимитные тарифы
Российские банки прекратили валютные переводы
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Названы лучшие доступные смартфоны
Steam анонсировал тотальную летнюю распродажу
Обсуждение (0)
Картина дня
Путину разрешили замораживать вклады россиян
Госдума ужесточила наказания за пытки
Центробанк скорректировал курс валют
Иностранцам запретили разработку недр
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

pinta666

у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.