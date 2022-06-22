Фото: © Sibnet.ru
Банк России установил официальные курсы валют на 23 июня — доллар подешевел на 1,42 рубля, составив 53,27 рубля.
Одновременно курс евро опустился на 1,62 рубля, до 55,83 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора. Рубль непрерывно укрепляется уже несколько недель подряд.
Поводом для подобной динамики аналитики называют повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 27 июня.
Кроме этого, рубль дорожает на фоне низкого спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и населения. По оценке экспертов, в ближайшее время доллар может подешеветь до 50 рублей.
mosquito__2010Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...
PlaguerА Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...
GammiPluhподождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...
pinta666у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.