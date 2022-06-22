Банк России установил официальные курсы валют на 23 июня — доллар подешевел на 1,42 рубля, составив 53,27 рубля.

Одновременно курс евро опустился на 1,62 рубля, до 55,83 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора. Рубль непрерывно укрепляется уже несколько недель подряд.

Поводом для подобной динамики аналитики называют повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 27 июня.

Кроме этого, рубль дорожает на фоне низкого спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и населения. По оценке экспертов, в ближайшее время доллар может подешеветь до 50 рублей.