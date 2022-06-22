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ГИБДД напомнила о главных ошибках при обгоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обгон — один из самых опасных маневров на дороге, а водителям часто не хватает терпения, сообщила ГИБДД по Алтайскому краю. Ведомство перечислило главные ошибки автолюбителей.

Анализ аварийности показывает, что именно летом растет число столкновений на встречке.

«Наиболее типичная ситуация, в которую часто попадают водители, это когда движущийся по двухполосной дороге автомобиль оказывается позади грузовика или тихоходного транспортного средства. Мало у кого хватает терпения передвигаться со скоростью 30–50 километров в час, в связи с чем у многих автомобилистов возникает соблазн пойти на обгон», — отметила ГИБДД.

В этот момент необходимо помнить о правилах, внимательно следить за знаками, разметкой и конфигурацией дороги. Обгонять другие машины строжайше запрещено, если:

  • движущееся впереди машина производит обгон или объезд препятствия;
  • транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
  • по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимавшуюся полосу.

Наказание за неправильный обгон суровое. Это штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Повторное совершение правонарушения влечет лишение права управления на один год.

«И самое важное, если в салоне автомобиля находятся дети, настоятельно рекомендуем отказаться от опасного маневра, так как при совершении ДТП последствия для ребенка всегда вдвое тяжелее, чем для взрослого», — предупредило ведомство.

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