Сибирячки стали чаще красить волосы

Продажи краски для волос в Сибирском федеральном округе увеличились на 30% в мае этого года по сравнению с маем годичной давности, сообщила Sibnet.ru пресс-служба Ozon.

Среди покупателей абсолютное большинство (98%) выбирает краску для женщин. Больше всего в мае 2022 года краску для волос приобретали жители Новосибирской и Томской областей, а также жители Алтайского края и Кемеровской области.



Чаще всего в Сибири покупают красную краску для волос. Также среди популярных оттенков блонд, каштановый, светло-русый и темно-каштановый.

Также выросла популярность временной и натуральной краски для волос — спрос на мелки для волос вырос на 40%, а на хну почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Среди мелков для волос абсолютный лидер продаж — набор из 12 цветов для всех типов волос.

Штучные продажи оттеночных и тонирующих средств увеличились на 65% год к году. Красный и каштановый оттенки пользуются наибольшей популярностью среди жителей Сибирского федерального округа.