НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Сибирячки стали чаще красить волосы

Источник:
Sibnet.ru
124 1
Фото: Mostafameraji / CC0

Продажи краски для волос в Сибирском федеральном округе увеличились на 30% в мае этого года по сравнению с маем годичной давности, сообщила Sibnet.ru пресс-служба Ozon.

Среди покупателей абсолютное большинство (98%) выбирает краску для женщин. Больше всего в мае 2022 года краску для волос приобретали жители Новосибирской и Томской областей, а также жители Алтайского края и Кемеровской области.

Чаще всего в Сибири покупают красную краску для волос. Также среди популярных оттенков блонд, каштановый, светло-русый и темно-каштановый.

Также выросла популярность временной и натуральной краски для волос — спрос на мелки для волос вырос на 40%, а на хну почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Среди мелков для волос абсолютный лидер продаж — набор из 12 цветов для всех типов волос.

Штучные продажи оттеночных и тонирующих средств увеличились на 65% год к году. Красный и каштановый оттенки пользуются наибольшей популярностью среди жителей Сибирского федерального округа.

Еще по теме
Почти 80% новосибирцев захотели поменять работу
Группа REFLEX и Анатолий Цой выступят в День города Новосибирска
Пост новосибирского депутата признали дискредитацией ВС РФ
S7 отправила пассажиров рейса Томск‑Новосибирск на автобусе
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Томск #Кузбасс #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Песни про Донбасс в исполнении звезд поп-рока
18.06.2022 22:14
info.sibnet.ru
Было на самом деле: свежие сериалы по реальным событиям
16.06.2022 22:19
кастинг на шоу
Как обычному человеку попасть на телевидение
14.06.2022 21:41
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про побег из тюрьмы
10.06.2022 19:33
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Названы лучшие доступные смартфоны
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

scrubs2009

Всё легко и просто так у них, че Илюшь, хочешь поворовать так прям конкретно. Ответ: Да Папулечка, крутя...

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется

Uynachalnica

Теперь на банк, или на вновь созданное, очень нужное, госучереждение?