Телеканал ТНТ пригласил новосибирцев на кастинг в новый проект о любви

Телеканал ТНТ запустит новое шоу о любви вместе известного всем «Дома 2», объявлен масштабный кастинг, сообщает пресс-служба телеканала.

Съемки шоу продлятся несколько месяцев в жаркой и экзотической стране. В новом шоу ТНТ молодые люди будут искать своего идеального партнера и влюбляться, пытаясь при этом выиграть деньги.

Телеканал ТНТ ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения. У участников проекта будет возможность разобраться в себе, понять, что пошло не так и, возможно, исправить это с новым партнером.

Для этого ТНТ создаст идеальные условия: живописные пейзажи, роскошная вилла, 11 интересных и ярких личностей, среди которых можно найти свою вторую половину.

Вместе с тем на кону шоу стоит и серьезный выигрыш. Победители получат денежный приз, а это значит, что в новом реалити ТНТ будет место не только романтике, но и интригам.

На кастинг приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет. Для участия в шоу нужно быть готовым сделать небольшой перерыв в работе или учебе, а также иметь действующий загранпаспорт.

Кастинг пройдет 30 июня c 1100 до 20.00 в режиме офлайн в Новосибирске по адресу улица Каменская, 7/1 ,отель Doubletree by Hilton Novosibirsk. С подробностями проекта и условиями кастинга можно ознакомиться на сайте ТНТ.