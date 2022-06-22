НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Телеканал ТНТ пригласил новосибирцев на кастинг в новый проект о любви

Источник:
Sibnet.ru
323 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Телеканал ТНТ запустит новое шоу о любви вместе известного всем «Дома 2», объявлен масштабный кастинг, сообщает пресс-служба телеканала.

Съемки шоу продлятся несколько месяцев в жаркой и экзотической стране. В новом шоу ТНТ молодые люди будут искать своего идеального партнера и влюбляться, пытаясь при этом выиграть деньги.

Телеканал ТНТ ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения. У участников проекта будет возможность разобраться в себе, понять, что пошло не так и, возможно, исправить это с новым партнером. 

Для этого ТНТ создаст идеальные условия: живописные пейзажи, роскошная вилла, 11 интересных и ярких личностей, среди которых можно найти свою вторую половину.

Вместе с тем на кону шоу стоит и серьезный выигрыш. Победители получат денежный приз, а это значит, что в новом реалити ТНТ будет место не только романтике, но и интригам.

На кастинг приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет. Для участия в шоу нужно быть готовым сделать небольшой перерыв в работе или учебе, а также иметь действующий загранпаспорт.

Кастинг пройдет 30 июня c 1100 до 20.00 в режиме офлайн в Новосибирске по адресу улица Каменская, 7/1 ,отель Doubletree by Hilton Novosibirsk. С подробностями проекта и условиями кастинга можно ознакомиться на сайте ТНТ.

Еще по теме
Стартовали съемки второго сезона «Отпуска» с Валей Карнавал
Китайские военные самолеты появились над Тайванем
Начались съемки 22 сезона сериала «Тайны следствия»
Шоу «Давай поженимся» заблокировали на YouTube
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Названы лучшие доступные смартфоны
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
34
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда
28
Coca-Cola окончательно покинет Россию
27
Украина вводит визовый режим для россиян
22
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
20
Министр пообещал появление «Москвича» в этом году