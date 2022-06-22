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Почти 80% новосибирцев захотели поменять работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти 80% жителей Новосибирской области планируют до конца года уволиться из той компании, где они работают сейчас, сообщает HeadHunter.

У руководителей такие желания появляются даже чаще (70%), чем у рядовых сотрудников (68%). Больше всего о смене работодателя думают специалисты по закупкам, а также юристы, HR-специалисты и «айтишники».

Каждый третий не против сменить профессию (35%), и чаще к этому готовы сотрудники ресторанно-гостиничной сферы (44%), специалисты по продажам (42%) а также представители сферы производства и сервисного обслуживания (41%).

Каждый десятый планирует в нынешнем году переезд за пределы родного региона, чаще об этом думают специалисты по добыче сырья (30%), а также топ-менеджеры и управленцы (25%).

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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Топ комментариев

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

scrubs2009

Всё легко и просто так у них, че Илюшь, хочешь поворовать так прям конкретно. Ответ: Да Папулечка, крутя...

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется

Uynachalnica

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