Почти 80% новосибирцев захотели поменять работу

Почти 80% жителей Новосибирской области планируют до конца года уволиться из той компании, где они работают сейчас, сообщает HeadHunter.

У руководителей такие желания появляются даже чаще (70%), чем у рядовых сотрудников (68%). Больше всего о смене работодателя думают специалисты по закупкам, а также юристы, HR-специалисты и «айтишники».

Каждый третий не против сменить профессию (35%), и чаще к этому готовы сотрудники ресторанно-гостиничной сферы (44%), специалисты по продажам (42%) а также представители сферы производства и сервисного обслуживания (41%).

Каждый десятый планирует в нынешнем году переезд за пределы родного региона, чаще об этом думают специалисты по добыче сырья (30%), а также топ-менеджеры и управленцы (25%).