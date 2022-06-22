Министр пообещал не гнать детей на мороз для поднятия флага

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал не заставлять школьников поднимать флаг на улице под дождем и в морозы.

«Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Правила поднятия флага и церемониал вырабатывались Минпросвещения совместно с Геральдическим советом при президенте РФ. По его министра, «прописано все детально», а приоритет в участии будет отдан школьным активистам и отличникам.

Детали процесса пока не были опубликованы. Но выпущены рекомендации по поднятию флага в детских лагерях. Лучший отряд будет выстраиваться на костровой площади перед флагштоком, после чего командир группы вызовет двух лучших воспитанников, а диктор объявит о начале церемонии. Подъем флага будет проходить под гимн РФ.

Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский в конце марта предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России.

Затем министр просвещения заявил, что с нового учебного года в школах по понедельникам будут поднимать флаг и исполнять гимн страны. Вторую идею поддержал президент России Владимир Путин, но только там, где такую церемонию можно провести достойно.