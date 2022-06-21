Госдума легализовала параллельный импорт

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о легализации параллельного импорта. Согласно документу, в России снимается запрет на ввоз в страну компаниями товаров без разрешения правообладателя.

Законопроект был разработан в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций против России, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее правительству предоставили право формировать перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением.

Принятие закона также защитит российские компании, которые импортируют товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.