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Госдума легализовала параллельный импорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о легализации параллельного импорта. Согласно документу, в России снимается запрет на ввоз в страну компаниями товаров без разрешения правообладателя.

Законопроект был разработан в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций против России, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее правительству предоставили право формировать перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением.

Принятие закона также защитит российские компании, которые импортируют товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

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