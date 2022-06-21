Власти Кузбасса спрогнозировали двукратное снижение вывоза угля

Объем вывоза угля из Кузбасса в этом году из-за нехватки железнодорожных мощностей может снизиться почти в два раза по сравнению с плановыми значениями, сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«За первые 15 суток июня отгружено лишь 80% от уровня 2021 года за 15 суток. При сохранении текущей негативной динамики мы считаем, что может повлечь за собой сокращение до 32 миллионов тонн вывоза по итогам года при плановом показателе 58 миллионов тонн, который был определен в соответствии с поручением президента РФ», — цитирует ТАСС выступление Панова на совещании в Совфеде.

По его мнению, такая ситуация неминуемо приведет к значительному падению добычи, к массовому увольнению шахтеров, к потере налоговых поступлений, к тяжелым социальным последствиям.

Сейчас на складах хранится 19 миллионов тонн угля, которые нет возможности вывезти. Панов считает, что ситуация улучшится, если РЖД ускорит работы по увеличению пропускной способности Восточного полигона.