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Выплаты ветеранам и инвалидам предложили увеличить на 50%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Размер ежемесячных денежных выплат в России может быть увеличен на 50%, такой законопроект будет внесен в Госдуму.

Депутаты ЛДПР предложили увеличить на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам, пострадавшим вследствие воздействия радиации.

«Размеры ЕДВ ежегодно индексируются, однако уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы, что приводит к постоянному удешевлению указанных выплат», — цитируют «Известия» пояснительную записку к документу.

С 1 февраля 2022 года (после индексация на 8,4%) размер ЕДВ ветеранам боевых действий составил 3481,85 рубля, участникам Великой Отечественной войны — 4 746,28 рубля, а инвалидам войны — 6 328,41 рубля.

Ежемесячные денежные выплаты были введены федеральным законом в августе 2004 года. Эта денежная компенсация стала заменой льгот, которые граждане получали в натуральной форме в виде бесплатных лекарств, бесплатного проезда на всех видах пассажирского транспорта, бесплатного санаторно-курортного лечения и так далее.

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