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Маниже предлагали записать антироссийскую песню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Певица Манижа рассказала в интервью Ксении Собчак, что зарубежный лейбл предлагал ей записать антироссийскую песню, но она отказалась.

«У меня было много звонков и предложений от различных зарубежных СМИ, которые говорили, чтобы я высказалась. Был один лейбл, который просил меня записать суперантироссийскую песню. В таком случае со мной бы подписали контракт. Мне это кажется все отвратительным», — сказала Манижа в интервью в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак».

Манижа не стала называть лейбл и иностранное СМИ.

«Никто не имеет мне права диктовать, о чем мне писать и как мне петь. Для меня это та же самая пропаганда и несвобода, которая для меня неприемлема», — призналась Манижа.

Манижа представляла Россию на Евровидении-2021, она заняла на конкурсе девятое место.

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