Путин поручил расширить программу льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года, говорится на сайте Кремля.

Сейчас программа распространяется на семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года, при этом взять такой кредит можно до конца 2023 года.

«Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», — сказано в сообщении.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых запущена в начале 2018 года. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

Кроме того, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит семьям, в которых третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей.