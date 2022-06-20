Мужчина на Алтае пережил удар молнии

Мужчина в Республике Алтай прятался под деревом от грозы и пережил удар молнии, а находившаяся с ним лошадь погибла, сообщает управление ГОЧС и ПБ по региону.

Инцидент произошел накануне в урочище Черлоюк в 15 километрах от населенного пункта Кастахта Усть-Коксинского района. Житель села Курунда пас отару овец, начался дождь и гроза, от которых он решил укрыться под деревом.

После этого рядом с ним ударила молния, он потерял сознание. Очнувшись, обнаружил, что конь, которого он держал за узду, мертв, а сам он не чувствует ног и не может передвигаться. Мужчина взял сотовый телефон, позвонил сыну и сообщил о произошедшем.

На место прибыли спасатели пожарной части, находившиеся неподалеку. Они оказали мужчине первую помощь. Мужчина был в сознании, испытывал сильную боль.

Местность, где он находился горная, труднодоступная, проезд автомобильного транспорта, в том числе, повышенной проходимости, там невозможен. Для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет с медиком на борту. Пастуха доставили в село Усть-Кокса и госпитализировали.

«Можно сказать, мужчина «родился в рубашке», ведь удар молнии для человека, обычно заканчивается смертью. Разряд молнии характеризуется большими токами, его температура доходит до 300 тыс. градусов», — сказано в сообщении.