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Мужчина на Алтае пережил удар молнии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr.

Мужчина в Республике Алтай прятался под деревом от грозы и пережил удар молнии, а находившаяся с ним лошадь погибла, сообщает управление ГОЧС и ПБ по региону.

Инцидент произошел накануне в урочище Черлоюк в 15 километрах от населенного пункта Кастахта Усть-Коксинского района. Житель села Курунда пас отару овец, начался дождь и гроза, от которых он решил укрыться под деревом.

После этого рядом с ним ударила молния, он потерял сознание. Очнувшись, обнаружил, что конь, которого он держал за узду, мертв, а сам он не чувствует ног и не может передвигаться. Мужчина взял сотовый телефон, позвонил сыну и сообщил о произошедшем.

На место прибыли спасатели пожарной части, находившиеся неподалеку. Они оказали мужчине первую помощь. Мужчина был в сознании, испытывал сильную боль.

Местность, где он находился горная, труднодоступная, проезд автомобильного транспорта, в том числе, повышенной проходимости, там невозможен. Для эвакуации пострадавшего вылетел вертолет с медиком на борту. Пастуха доставили в село Усть-Кокса и госпитализировали.

«Можно сказать, мужчина «родился в рубашке», ведь удар молнии для человека, обычно заканчивается смертью. Разряд молнии характеризуется большими токами, его температура доходит до 300 тыс. градусов», — сказано в сообщении.

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ЧП #Происшествия #Республика Алтай
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.