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Сильные дожди пройдут в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Циклон принесет в Забайкальский край сильные дожди, грозы и град в начале недели, сообщается на сайте Забайкальского Гидрометцентра.

Во вторник дожди по территории края сохранятся, наиболее интенсивные пройдут по восточной половине края. Также в этот день ожидаются грозы, град. Утром будут туманы. Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, а днем будет 23-28 градусов тепла.

В среду ожидаются кратковременные дожди, по северной половине края — ливни, грозы. Температура ночью составит 8-13 градусов, а днем — 22-27 градусов тепла.

В четверг местами ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами. Утром при прояснении будет туман. Температура ночью составит 8-13 градусов, а днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.