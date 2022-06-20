Сильные дожди пройдут в Забайкалье

Циклон принесет в Забайкальский край сильные дожди, грозы и град в начале недели, сообщается на сайте Забайкальского Гидрометцентра.

Во вторник дожди по территории края сохранятся, наиболее интенсивные пройдут по восточной половине края. Также в этот день ожидаются грозы, град. Утром будут туманы. Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, а днем будет 23-28 градусов тепла.

В среду ожидаются кратковременные дожди, по северной половине края — ливни, грозы. Температура ночью составит 8-13 градусов, а днем — 22-27 градусов тепла.

В четверг местами ожидаются кратковременные дожди, днем с грозами. Утром при прояснении будет туман. Температура ночью составит 8-13 градусов, а днем воздух прогреется до 20-25 градусов.