Самый большой в России трубный лазер запустили на Алтае

Самый большой в России трубный лазер запустили на заводе «Алтай-Тент», сообщает Минпромэнерго Алтайского края.

Лазер используют для резки металлических труб, которые затем становятся основой каркасно-тентовых ангаров. Стоимость станка превысила 40 миллионов рублей.

«Западные аналоги стоят в два и более раз дороже. Некоторые наши коллеги приобрели подобное оборудование в Европе и сегодня не могут на нём работать. Их просто отключили от программного обеспечения», — комментирует директор ООО «Алтай-Тент» Вадим Белов.

Станок состоит из трёх частей: зона лазерной резки, механизм подачи заготовки, механизм приёмки готового изделия. Общая длина TL300-12 составляет 24 метра, что является максимумом для трубных лазеров, работающих на территории Российской Федерации.

«Цель внедрения оборудования — автоматизация технологического процесса. HSG TL300-12 заменяет четыре ленточных пилы и четыре сверлильных станка. На лазере работают два человека: оператор резки и специалист подачи-приёмки металла», — подчеркнул Белов.

Он отметил, что высвободившихся сотрудников направили для решения других производственных задач, о сокращении штата речь не идёт

«Алтай-Тент» — ведущий производитель стальных тентовых конструкций: ледовых арен, футбольных манежей, складов, зернохранилищ, павильонов для массовых мероприятий, ангаров для всех видов техники. Компания уже реализовала более 600 объектов в 44 регионах России и странах СНГ.