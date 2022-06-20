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Самый большой в России трубный лазер запустили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минпромэнерго Алтайского края

Самый большой в России трубный лазер запустили на заводе «Алтай-Тент», сообщает Минпромэнерго Алтайского края.

Лазер используют для резки металлических труб, которые затем становятся основой каркасно-тентовых ангаров. Стоимость станка превысила 40 миллионов рублей.

«Западные аналоги стоят в два и более раз дороже. Некоторые наши коллеги приобрели подобное оборудование в Европе и сегодня не могут на нём работать. Их просто отключили от программного обеспечения», — комментирует директор ООО «Алтай-Тент» Вадим Белов.

Станок состоит из трёх частей: зона лазерной резки, механизм подачи заготовки, механизм приёмки готового изделия. Общая длина TL300-12 составляет 24 метра, что является максимумом для трубных лазеров, работающих на территории Российской Федерации.

«Цель внедрения оборудования — автоматизация технологического процесса. HSG TL300-12 заменяет четыре ленточных пилы и четыре сверлильных станка. На лазере работают два человека: оператор резки и специалист подачи-приёмки металла», — подчеркнул Белов.

Он отметил, что высвободившихся сотрудников направили для решения других производственных задач, о сокращении штата речь не идёт

«Алтай-Тент» — ведущий производитель стальных тентовых конструкций: ледовых арен, футбольных манежей, складов, зернохранилищ, павильонов для массовых мероприятий, ангаров для всех видов техники. Компания уже реализовала более 600 объектов в 44 регионах России и странах СНГ.

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Экономика #Техника #Промзона #Алтайский край
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.