Путин побеседовал с «подготовленными» новосибирскими пациентами

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия новых медучреждений в регионах России спросил заведующую поликлиники о том, случайные ли с ним будут общаться пациенты или подготовленные.

Заведующая поликлиники Детской городской клинической больницей № 3 Татьяна Комиссарова рассказала Путину об открывшейся поликлинике, сообщается на сайте Кремля. К медучреждению прикреплено порядка 20 тысяч человек, в том числе 16 тысяч детей и 4 тысячи взрослых, до конца года — это количество планируется удвоить.

Затем президент пригласил к разговору находившихся за ее спиной «людей без медицинских халатов» и спросил «Это специально подготовленные пациенты или случайные?». Комиссарова ответила, что они «в определенной степени специально подготовленные, случайные».

Первым пациентом оказался Андрей, который работает на производстве молока. Он отметил, что рад работе новой поликлиники. Вторым пациентом оказалась заведующая Мочищенской амбулатории Татьяна Сурдина. Она рассказала президенту, что ее зарплата «соответствует “дорожной карте”» — от 70 до 80 тысяч рублей в месяц.