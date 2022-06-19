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Пробег скрутили у большинства авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Признаки скрученного пробега имеют 65% автомобилей в России, сообщили аналитики портала «Дром». Пробег уменьшается на 39-150 тысяч километров.

Рекордсмены по скрученному пробегу ездят по дорогам Еврейской автономной области, Хакасии и Республики Алтай. В этих регионах цифры на одометре не соответствуют действительности примерно у 70% машин. Реже остальных россиян пробег скручивают москвичи и петербуржцы. В столицах около 45% авто имеют признаки скрученного пробега.

Чаще всего одометр «корректируют» у Toyota Camry, Lada Priora и Toyota Corolla. В целом действует правило: чем ниже стоимость машины, тем выше вероятность того, что пробег будет скручен. У 68% автомобилей стоимостью до 800 тысяч рублей могут быть изменены показатели одометра. Реальный пробег у таких машин скручивали два раза и в среднем занизили в сумме на 150 тысяч километров.

Также довольно большие шансы купить машину с измененными показателями километража в сегменте стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Тут у 59% машин есть признаки скрутки пробега. В среднем это делали два раза, и в итоге уменьшили на 95 тысяч километров. А у 43% авто стоимостью от 1,5 миллиона до 3 миллионов данные одометра занижали на 90 тысяч километров хотя бы один раз.

Покупатели дорогих автомобилей также не застрахованы от мошенничества с пробегом. На рынке 43% авто стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей продаются с подозрением на «коррекцию» показаний одометра. В среднем у этих машин пробег уменьшали на 69 тысяч километров. У каждого третьего автомобиля стоимостью от 5 миллионов рублей также меняли показатели километража, как правило, это делали один раз и не более чем на 39 тысяч километров.

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Авто #Авторынок #Хакасия #Республика Алтай
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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.