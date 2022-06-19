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Глава ФАС назвал парадоксальными цены на авиатопливо

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Ситуация с авиакеросином в России сложилась парадоксальная — цены на него растут несмотря на снижение спроса, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал глава ФАС РБК.

Шаскольский назвал сложившуюся ситуацию «необычной», однако заверил, что на цены на авиабилеты она сейчас не влияет. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть средств.

Пассажиропоток российских авиакомпаний снижается в 2022 году из-за запрета на полеты российским перевозчикам в Европу, а также из-за угрозы ареста бортов, находящихся в лизинге у иностранных компаний.

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