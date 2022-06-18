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Украина лишилась «Евровидения-2023»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Just Click's With A Camera / Public Domain Mark

Украина не сможет провести музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году на своей территории из-за соображений безопасности, говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

По правилам, конкурс проводится в стране-победителе при условии соблюдения ряда требований. В числе основных — обеспечения безопасности участников и зрителей.

По мнению организаторов, Украина не сможет обеспечить требуемые гарантии безопасности, учитывая продолжающийся конфликт на юго-востоке страны. Конкурс планируется перенести в Великобританию, которая заняла второе место.

Победу в «Евровидении» в мае этого года Украине принесла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. На втором оказался британский певец Сэм Райдер, на третьем — Шанель Терреро из Испании.

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Топ комментариев

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.