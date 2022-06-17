Льготной ипотеке снизят ставку

Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7% на фоне смягчения политики Центробанка, объявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. До этого она составляла 9%.

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», — сказал Путин.

Предельные суммы кредитов и сроки действия программы не изменятся. Так, она будет действовать до конца 2022 года, а максимальная сумма составит 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей для остальных субъектов.

По словам главы государства, цель такой меры — помочь гражданам в решении жилищных проблем, а также поддержать строительную отрасль.