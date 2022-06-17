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Льготной ипотеке снизят ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ставка по льготной ипотеке будет снижена до 7% на фоне смягчения политики Центробанка, объявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. До этого она составляла 9%.

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», — сказал Путин.

Предельные суммы кредитов и сроки действия программы не изменятся. Так, она будет действовать до конца 2022 года, а максимальная сумма составит 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей для остальных субъектов.

По словам главы государства, цель такой меры — помочь гражданам в решении жилищных проблем, а также поддержать строительную отрасль.

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Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)